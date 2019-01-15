Российские пропагандисты придумали новый недостаток Томоса

КИЕВ. 15 января. УНН. Российские пропагандисты придумали, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) был "недопидписан", что не соответствует действительности. Об этом сообщили в информплатформе "Духовный фронт Украины", передает УНН.

"Россияне и их приспешники до сих пор никак не могут успокоиться и принять новую реальность, в Украине теперь существует своя, независимая от Московии, Православная Церковь Украины. Теперь потомки Золотой Орды придумали, что Томос об автокефалии ПЦУ является "недопидписанным" членами Священного Синода Вселенского патриархата, а значит, по их мнению, документ является "не совсем действующим", - отметили в организации.

Как пояснили во "Фронте", российские пропагандисты сравнили список подписантов Томоса с предыдущим перечнем членов Синода. Новый состав Священного Синода Вселенского Патриархата был избран в августе 2018 года, и он действует до марта 2019-го года.

"Перефразируя современную русскую пословицу, не их теперь Украинская Церковь, поэтому они и бесятся", - резюмировали в организации.

Напомним, около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.