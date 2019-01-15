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Российские пропагандисты придумали новый недостаток Томоса

Российские пропагандисты придумали новый недостаток Томоса

КИЕВ. 15 января. УНН. Российские пропагандисты придумали, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) был "недопидписан", что не соответствует действительности. Об этом сообщили в информплатформе "Духовный фронт Украины", передает УНН.

"Россияне и их приспешники до сих пор никак не могут успокоиться и принять новую реальность, в Украине теперь существует своя, независимая от Московии, Православная Церковь Украины. Теперь потомки Золотой Орды придумали, что Томос об автокефалии ПЦУ является "недопидписанным" членами Священного Синода Вселенского патриархата, а значит, по их мнению, документ является "не совсем действующим", - отметили в организации.

Как пояснили во "Фронте", российские пропагандисты сравнили список подписантов Томоса с предыдущим перечнем членов Синода. Новый состав Священного Синода Вселенского Патриархата был избран в августе 2018 года, и он действует до марта 2019-го года.

"Перефразируя современную русскую пословицу, не их теперь Украинская Церковь, поэтому они и бесятся", - резюмировали в организации.

Напомним, около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Томос
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