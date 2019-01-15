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Порошенко собирается за 5 лет достичь энергонезависимости Украины

Порошенко собирается за 5 лет достичь энергонезависимости Украины

КИЕВ. 15 января. УНН. В течение пяти лет Украина должна стать энергонезависимой от импорта энергоносителей. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луцк, передает корреспондент УНН.

"Моя цель за следующие 5 лет Украину сделать энергонезависимой. Мы должны потребности удовлетворять своим газом, и надо прекратить, чтобы кто-то воровал этот газ, а затем списывал это на государственный долг. Людей мы поддержим субсидиями, но не так, чтобы где-то они через счет прошли и куда-то пошли", - отметил глава государства.

По его словам, в 2017 году Украина использовала 14 млрд кубометров импортного газа, а уже 2018-м - 10 млрд грн.

Напомним, Украина должна достичь энергосбережения на уровне 9% уже к 2020 году, по сравнению с ситуацией в 2005-2009 годах. 

Источник: УНН
Теги: газ, энергетика, Петр Порошенко
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