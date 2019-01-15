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В Украину на выборы Президента прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ

В Украину на выборы Президента прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время президентских выборов в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ. Для эффективного сотрудничества и обеспечения общественной безопасности, а также законности избирательного процесса в МВД создана специальная рабочая группа. Об этом шла речь во время совещания в МВД с участием министра Арсена Авакова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возглавил рабочую группу МВД советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Во время заседания Стойко сообщил, что в Украине во время выборов Президента прибудут около 850 наблюдателей от ОБСЕ, а МВД, в свою очередь, готово к тесному сотрудничеству и обеспечению безопасности представителей организации.

“Мы готовы предоставить полноценное содействие для работы наблюдателей ОБСЕ. У нас уже работает координационный штаб МВД Украины, в процессе создания областные штабы и мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами”, - отметил Стойко.

В то же время, заместитель председателя национальной полиции Александр Фацевич заверил, что на сегодня, никаких рисков для безопасности миссии ОБСЕ в Украине нет.

Напомним, Аваков заявил, что все кандидаты на пост Президента получат защиту.

Как сообщал УНН, пока ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов на пост Президента Украины, трем отказано в регистрации.

Источник: УНН
Теги: выборы, ОБСЕ, МВД, Украина
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