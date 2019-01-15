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Парубий допустил изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО в начале февраля

Парубий допустил изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО в начале февраля

Андрей Парубий

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада в первую неделю работы десятой сессии, которая должна начаться 5 февраля, может рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию в части вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом в кулуарах парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

"Возможно, мы начнем с внесения изменений в Конституцию относительно стратегического направления вступления Украины в ЕС и НАТО", - сказал Парубий.

Он также отметил, что после рассмотрения этого вопроса Рада на второй пленарной неделе десятой сессии может взяться за рассмотрение законопроекта №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Десятая сессия Верховной Рады Украины начнется 5 февраля и в закончится 19 июля 2019-го.

Как сообщал УНН, 22 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Напомним, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Верховная Рада, Конституция, Андрей Парубий
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