В ОБСЕ назвали вопрос Украины приоритетом

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинский вопрос - относительно путей мирного разрешения ситуации на Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря - является приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Мирослав Лайчак во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Пути мирного разрешения ситуации на Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы ОБСЕ", - цитирует Лайчака пресс-служба правительства.

По его словам, безопасность Украины - это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы. "Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украины - это приоритет", - сказал Лайчак.

Со своей стороны Гройсман подчеркнул, что ситуация в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Она тесно связана с вопросом общеевропейского уровня. "Нужно ставить вопрос не только Донбасса, Крыма, но и вопросы Азовского моря. Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это ползучая оккупация Азовского моря. И она требует адекватного ответа мира", - сказал Гройсман.

Он обратил внимание на необходимость усиления давления на страну-агрессора и принуждение России вернуть в Украину захваченных в плен украинских моряков. "Украинские моряки должны вернуться домой. И здесь надо также серьезно усиливать давление (на агрессора)", - добавил Премьер.

Во время переговоров стороны также затронули вопросы взаимодействия в других сферах. "Мы высоко ценим уровень диалога, который имеем. У нас есть большие перспективы в экономике. Мы открыты к сотрудничеству", - отметил глава правительства.

Напомним, Украина впервые посетил новый глава ОБСЕ.