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В НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

В НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер

КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса cостоялась встреча заместителя генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. После беседы Геттемюллер призвала РФ освободить захваченых украинских военнопленных моряков, передаёт УНН, ссылаясь на заявление замглавы НАТО на странице в Twitter

"Серьезная дискуссия с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину. Крайне важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и суда, которые он захватила", - написала Геттемюллер.

По её словам, НАТО продолжает работать с Украиной над укреплением безопасности и поддержанием прогресса в оборонных реформах.

Напомним, 15-16 января 2019 года в штаб-квартире альянса проходит очередное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов, участие в котором принимает глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, моряки, военнопленные
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