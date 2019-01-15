Полторак встретился с новым председателем ОБСЕ

КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня в Киеве провели встречу министр обороны Украины Степан Полторак с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, который будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 15 января, в Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторак с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, который будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 году", - говорится в сообщении.

В начале встречи Степан Полторак поздравил господина Мирослава Лайчака с прибытием в Украину в статусе действующего председателя ОБСЕ, и с началом председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в 2019 году и поблагодарил за определение вопроса "разрешения кризиса в Украине и вокруг нее" одним из ключевых задач для ОБСЕ в 2019 году.

Во время встречи обсудили успешное сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Словацкой Республики, в частности в части налаживания военно-политического диалога, регионального сотрудничества, участия Словацкой Республики в трастовых фондах НАТО в поддержку Украины по противоминной деятельности, а также медицинской реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Министр обороны Украины ознакомил членов иностранной делегации с текущей ситуацией на востоке Украины, подчеркнув, что агрессивная политика Российской Федерации является главным вызовом европейской безопасности.

"Российское руководство пренебрегает нормами международного права, пытается разрушить мировой порядок и восстановить имперский статус России, и ключевым элементом такой политики является установление контроля над Украиной", - отметил министр обороны.

В ведомстве добавили, что во время встречи министр обороны Украины проинформировал иностранную делегацию о стратегическом обзоре среды безопасности и взгляды украинской стороны на пути нейтрализации угроз европейской безопасности.

Напомним, на пути к вступлению в НАТО Украине нужно завершить реформу Министерства обороны.