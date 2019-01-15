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Украина получает из-за рубежа комплектующие для ракет - Порошенко

Украина получает из-за рубежа комплектующие для ракет - Порошенко

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина после преодоления негласного эмбарго уже получает от стран-партнеров комплектующие для ракет. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луцк, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я могу признаться, что первые 2,5 года было эмбарго на поставки нам летательного оружия, никто нам не продавал оружие, и мы сами защищали государство. А сейчас мы уже получаем и комплектующие для ракет, и комплектующие для высокоточных боеприпасов, и провели испытания крылатых ракет, и модернизацию самолетов, и ударных беспилотников - и уже это в сотрудничестве с нашими партнерами", - отметил Глава государства.

По его словам, Украина также получает средства связи, средства противодействия радиоэлектронной борьбы, чего раньше не было в ВСУ.

При этом он добавил, что на нужды армии выделяется 5% ВВП. Каждый месяц пока армия получает десятки и сотни единиц новой военной техники.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники.

Источник: УНН
Теги: Украина, ракета, Петр Порошенко
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