ВСК по Гандзюк будет просить продлить срок работы ВСК

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания ВСК по проведению расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, члены ВСК единогласно проголосовали за обнародование промежуточного отчета в ВР и просить продлить срок работы ВСК. Об этом написал глава ВСК, народный депутат Украины Борислав Береза на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Члены ВСК единогласно проголосовали за обнародование промежуточного отчета в ВР и просить продлить срок работы ВСК. Следующее заседание состоится 28.01.19 в 11-00 в комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Промежуточный отчет будет обсужден на этом заседании. Оно пройдет в закрытом режиме ", - написал Береза.

Во время заседания ВСК заслушали общественных активистов, Дмитрия Булаха из Харькова и Игоря Турского из Тернополя, на которых были совершены нападения. Комиссия получила обращение общественных организаций о провале расследований нападений на гражданских активистов в Харьковской области.

Также были заслушаны представители прокуратуры и Нацполиции Тернополя и Тернопольской области. Борислав добавил, что выводы будут обнародованы позже в отчете ВСК.

Напомним, в Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов есть наработки, однако они закрыты для общественности.