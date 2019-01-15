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ВСК по Гандзюк будет просить продлить срок работы ВСК

ВСК по Гандзюк будет просить продлить срок работы ВСК

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания ВСК по проведению расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, члены ВСК единогласно проголосовали за обнародование промежуточного отчета в ВР и просить продлить срок работы ВСК. Об этом написал глава ВСК, народный депутат Украины Борислав Береза на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Члены ВСК единогласно проголосовали за обнародование промежуточного отчета в ВР и просить продлить срок работы ВСК. Следующее заседание состоится 28.01.19 в 11-00 в комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Промежуточный отчет будет обсужден на этом заседании. Оно пройдет в закрытом режиме ", - написал Береза.

Во время заседания ВСК заслушали общественных активистов, Дмитрия Булаха из Харькова и Игоря Турского из Тернополя, на которых были совершены нападения. Комиссия получила обращение общественных организаций о провале расследований нападений на гражданских активистов в Харьковской области.

Также были заслушаны представители прокуратуры и Нацполиции Тернополя и Тернопольской области. Борислав добавил, что выводы будут обнародованы позже в отчете ВСК.

Напомним, в Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов есть наработки, однако они закрыты для общественности.

Источник: УНН
Теги: активисты, ВСК ВР, Екатерина Гандзюк
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