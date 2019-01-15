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Рада не поддержала запрет офисов в жилых домах

Рада не поддержала запрет офисов в жилых домах

КИЕВ. 15 января. УНН. Народные депутаты не поддержали принятие двух законопроектов о запрете офисов в жилых домах. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время вечернего заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Оба законопроекта объявляю отклоненными", - заявил спикер ВР.

По его словам, за соответствующие изменения в законодательстве проголосовал всего 181 нардеп, причем народные избранники отказались поддержать даже предложение вернуть законопроекты на доработку в комитет. Также не поддержали нардепы и дальнейшую работу с проектами законов с изъятием из закона слова "офисы" - оставив только "гостиницы" и "хостелы".

Как отметили авторы проекта закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", документ разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

При обсуждении закона член фракции БПП Виктор Пинзеник заявил, что принятие этого закона приведет к уходу в тень всего рынка аренды коммерческой недвижимости.

Напоминаем, Верховная Рада Украины планировала рассмотреть законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения на этой неделе.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, офис, жилье
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