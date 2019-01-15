ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

КИЕВ. 15 января. УНН. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатами на пост Президента Украины двух народных депутатов и бывшего министра обороны Украины. Соответствующие решение приняла ЦИК на своем заседании, передает корреспондент УНН.

Официальными кандидатами стали народный депутат Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, внефракционный народный депутат Виталий Куприй, а также лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

После принятия Центризбиркомом решения, председатель ЦИК Татьяна Слипачук вручила им удостоверения кандидатов в Президенты.

Напомним, ранее ЦИК уже зарегистрировала пять кандидатов в Президенты Украины и отказала трем лицам в регистрации.



Напомним, в ЦИК подал документы еще один политик, который хочет стать президентом.



Как сообщал УНН, в Центральную избирательную комиссию с началом избирательного процесса подали документы одиннадцать человек, троим из них отказали в регистрации.