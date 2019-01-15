Климкин об экономической блокаде РФ: в Мариуполе стояли десятки судов, а осталось два

КИЕВ. 15 января. УНН. На сегодня только два судна находятся в Мариуполе, а раньше их были десятки. Об этом во время совместного визита министров иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши в музей АТО в городе Днепр заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы хотели добраться сегодня до Мариуполя - у нас была запланирована поездка в порт для того, чтобы поговорить с теми, кто там есть, и сказать, что Европейский Союз с ними. То, что сегодня, как мне сказали, только два судна находятся в Мариуполе. Как правило, это были десятки. В результате экономической блокады, как следствие того, что происходит вокруг Керченского пролива, как следствие того, что Россия пытается схватить украинский Донбасс и вообще весь украинский север, пытается его дестабилизировать, давить на нас", - сказал Климкин.

Напомним, 15 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем должны были осуществить рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Вместе с тем позже стало известно, что экипаж самолета, следовавшего в Мариуполь с министрами иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, принял решение вернуться из-за погодных условий.