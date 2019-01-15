МИД Литвы: "судебное разбирательство" по морякам в Москве недопустимо

КИЕВ. 15 января. УНН. Литва требует освобождения всех членов украинского экипажа, захваченных россиянами у Керченского пролива прошлого года. Об этом во время совместного визита министров иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши в музей АТО в городе Днепр заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус, передает УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины в Twitter.

"Так называемое судебное разбирательство в Москве недопустимо. Мы требуем освобождения всех членов украинского экипажа. Россия считает Азовское море своими внутренними водами, но они ошибаются и должны предоставить бесплатную навигацию", - цитирует министра украинское МИД.

Напомним, суд в Москве 15 января рассмотрит вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека.

Как сообщал УНН, 15 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем должны были осуществить рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Вместе с тем позже стало известно, что экипаж самолета, следовавшего в Мариуполь с министрами иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, принял решение вернуться за погодных условий.