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Серверы ГФС полностью восстановили свою работу

Серверы ГФС полностью восстановили свою работу

КИЕВ. 15 января. УНН. Серверы Государственной фискальной службы полностью восстановили свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сообщаем, что с 17 часов 30 минут 15 января 2019 года работоспособность серверов ЕАИС ГФС восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня один из серверов ГФС вышел из строя. Как отметили в ведомстве, неисправность сделала временно невозможным оформление таможенных деклараций типа ЕЕ в автоматическом режиме на центральном уровне.

Как сообщал УНН, в ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГФС, серверы, работа
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