Серверы ГФС полностью восстановили свою работу

КИЕВ. 15 января. УНН. Серверы Государственной фискальной службы полностью восстановили свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сообщаем, что с 17 часов 30 минут 15 января 2019 года работоспособность серверов ЕАИС ГФС восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня один из серверов ГФС вышел из строя. Как отметили в ведомстве, неисправность сделала временно невозможным оформление таможенных деклараций типа ЕЕ в автоматическом режиме на центральном уровне.

Как сообщал УНН, в ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства.