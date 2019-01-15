ЕС планирует развивать инфраструктуру стран "Восточного партнерства"

КИЕВ. 15 января. УНН. Европейская комиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства" - Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджане, Беларуси и Армении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Усиление транспортных связей как внутри региона "Восточного партнерства", так и между ним и ЕС может дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест", - отметила комиссар по вопросам транспорта Еврокомиссии Виолетта Булк.

Реализация проектов требует почти 13 млрд евро и предусматривает ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, 6 портов, 11 логистических центров.

Проекты, включенные в инвестиционный план, были определены совместно со странами "Восточного партнерства" и при содействии международных финансовых учреждений. Эти проекты позволят строительство новых и восстановление существующих дорог, железных дорог, портов, аэропортов, а также логистических центров и пограничных пунктов.

По данным Еврокомиссии, к приоритетным инвестициям относятся как краткосрочные проекты, которые будут завершены к 2020 году, так и долгосрочные, направленные на улучшение транспортных связей в рамках проекта трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) до 2030 года.

Напомним, Украина существенно нарастила объемы торговли с ЕС.