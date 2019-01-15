Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 15 января 2019 23:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Арбузов не явился на допрос в ГПУ
Арбузов не явился на допрос в ГПУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4740
Версия для печати

ЕС планирует развивать инфраструктуру стран "Восточного партнерства"

ЕС планирует развивать инфраструктуру стран "Восточного партнерства"

КИЕВ. 15 января. УНН. Европейская комиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства" - Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджане, Беларуси и Армении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Усиление транспортных связей как внутри региона "Восточного партнерства", так и между ним и ЕС может дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест", - отметила комиссар по вопросам транспорта Еврокомиссии Виолетта Булк.

Реализация проектов требует почти 13 млрд евро и предусматривает ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, 6 портов, 11 логистических центров.

Проекты, включенные в инвестиционный план, были определены совместно со странами "Восточного партнерства" и при содействии международных финансовых учреждений. Эти проекты позволят строительство новых и восстановление существующих дорог, железных дорог, портов, аэропортов, а также логистических центров и пограничных пунктов.

По данным Еврокомиссии, к приоритетным инвестициям относятся как краткосрочные проекты, которые будут завершены к 2020 году, так и долгосрочные, направленные на улучшение транспортных связей в рамках проекта трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) до 2030 года.

Напомним, Украина существенно нарастила объемы торговли с ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Восточное партнерство, торговля
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.