Московский суд отложил заседание по продлению ареста 4 украинским военным

КИЕВ. 15 января. УНН. Суд в Москве отложил заседание о продлении ареста захваченных ФСБ у берегов Крыма украинских военных - Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook адвоката Николая Полозова.

"В отношении военнопленных: Лисовой В.В., Беспальченко В.А., Варимез В.К., Костышин В.А. Судебное заседание отложено на 9:00 16 января", - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент суд продлил срок содержания под стражей 20 из 24 украинских военных.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.