Посол США в ФРГ подтвердил возможность санкций и назвал газопровод РФ проектом против Украины

КИЕВ. 15 января. УНН. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл снова выступил с критикой проекта “Северный поток-2” и подтвердил возможность введения со стороны Вашингтона санкций против компаний, участвующих в его реализации. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post, передает УНН.

Ранее дипломат разослал фирмам, в частности, BASF и Uniper, письма, в которых предупредил о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

“Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично, — компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют подпасть под возможные санкции”, — сказал он. По словам Гренелла, “правительство США и Конгресс имеют сомнения в том, что касается энергобезопасности и геополитических последствий “Северного потока — 2”. “Я буду и впредь продвигать соответствующую американскую политику”, — утверждал дипломат.

Гренелл считает своей задачей как посла США в ФРГ “представлять германскому правительству, лидерам деловых кругов, населению, СМИ и общественности политику” его руководства. “Центральная ответственность дипломата заключается в защите граждан и интересов родной страны”, — отметил он.

Дипломат высказал мнение, что “Северный поток — 2”, вопреки заявлениям официального Берлина, “не коммерческий проект” и реализуется, чтобы поставлять газ в Европу, минуя Украину. “Германия должна учитывать сомнения других стран — членов ЕС и своих соседей относительно негативных последствий проекта по строительству трубопровода”, — утверждал Гренелл.

Напоминаем, наследница Меркель осудила посла США из-за угроз санкциями.