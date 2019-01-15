Латвия пообещала Украине активную поддержку в международных организациях

КИЕВ. 15 января. УНН. Латвия вместе с союзниками будет продолжать активно поддерживать Украину в международных организациях и предлагать другую практическую помощь. Об этом во время совместного визита Министров иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши в музей АТО в городе Днепр заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

“Агрессия России в Керченском проливе и блокада в Азовском море является недопустимым нарушением международного права. Россия должна немедленно и безоговорочно освободить арестованных украинских моряков и захваченные корабли, а также соблюдать международные обязательства и предоставить свободу судоходства в Азовском море”, - подчеркнул министр иностранных дел Латвии.

В то же время Ринкевичс отметил, что Латвия вместе с союзниками будет продолжать активно поддерживать Украину в международных организациях и предлагать другую практическую помощь.

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“Украина может рассчитывать на поддержку со стороны стран Балтии, Польши и других стран-единомышленников. Латвия и союзники будут активно поддерживать Украину в международных организациях. Как и прежде, Латвия также предоставит возможность молодым украинцам бесплатно обучаться в латвийских университетах, а также предоставит гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь украинскому гражданскому населению и военнослужащим ”, - подтвердил министр.

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В рамках своего пребывания министры иностранных дел из Днепра в формате видеоконференции связались с руководством порта Мариуполь, которое сообщило им о негативных последствиях для порта после разрушительных действий России в Азовском море.

Как сообщал УНН, 15 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем должны были осуществить рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной русском агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Вместе с тем позже стало известно, что экипаж самолета, следовавшего в Мариуполь с министрами иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, принял решение вернуться из-за погодных условий.