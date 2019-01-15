САП привлекла правительство к возвращению Запорожского титано-магниевого комбината государству

КИЕВ. 15 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) привлекла правительство к возвращению ООО Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства (ООО "ЗТМК"). Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой подготовлено и направлено соответствующие письма Премьер-министру Украины и руководителю Фонда государственного имущества Украины с инициативой безотлагательной разработки и утверждения детального плана возвращения целостного имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината в сферу государственного управления и срочного, с привлечением всех уполномоченных органов исполнительной власти, начала его реализации", - отметила пресс-служба ведомства.

При этом в САП напомнили, что 9 июля прошлого года Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращение государству целостного имущественного комплекса комбината.

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12 декабря 2018 Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) обоснованно отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков и оставлено без изменений решение суда первой инстанции.

Судебное разбирательство уголовного производства по обвинению директора ООО "ЗТМК" продолжается.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины еще в 2017 году предложило Фонду государственного имущества разорвать контракт с директором ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (51% акций принадлежит государству), которого обвиняют в растрате более 492 миллионов гривен предприятия.

Как сообщал УНН, в конце лета, по сообщениям российских СМИ, в Москве по запросу Генпрокуратуры Украины задержали Владимира Королькова - бывшего гендиректора "Запорожского титано-магниевого комбината".