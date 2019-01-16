Денисова опубликовала видео после завершения судебного заседания над моряками
КИЕВ. 16 января. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала видео после завершения судебного заседания над пленными украинскими моряками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на её Facebook-страницу.
“Только закончились заседания Лефортовского суда, где рассматривались дела украинских военнопленных моряков. Суд РФ принял решение продлить срок содержания 20 наших ребят под стражей до 24 и 26 апреля 2019 года”, — указала она в сообщении.
Рассмотрение заседание по Владимиру Лесному, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу и Владиславу Костишину продолжится уже 16 января.
Она также добавила, что: “И мы с родственниками обязательно приедем их поддержать! До последнего стояли и ждали, пока из зала выйдут все наши ребята, чтобы поаплодировать каждому из них!”.
Напоминаем, на оглашение решения суда в РФ по ряду моряков пригласят родственников.