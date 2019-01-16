Родственники прибыли в суд Москвы на процесс над захваченными моряками

КИЕВ. 16 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в среду утром вместе с родственниками украинских моряков, которых россияне захватили в конце ноября в районе Керченского пролива, прибыла в Лефортовский районный суд Москвы, где сегодня рассмотрят ходатайство российских следователей о продлении срока содержания под стражей еще одной " четверки "моряков. Об этом сообщила Омбудсмен в Facebook, передает УНН.

"Опять прибыли с родственниками в Лефортовский районный суд, чтобы поддержать украинских военнопленных. С нетерпением ждем начала заседания, чтобы скорее увидеть наших моряков!" - сообщила она.

По данным адвоката Николая Полозова, сегодня в 9:00 по местному времени ожидается судебное заседание в отношении военнопленных: Лисового, Беспальченко, Варимеза, Костышина.

Накануне суд в Москве продлил срок содержания под стражей 20 из 24 украинских военных.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.