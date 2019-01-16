Правительство планирует утвердить перечень объектов большой приватизации

КИЕВ. 16 января. УНН. Кабинет министров Украины в среду планирует утвердить перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Соответствующий проект постановления есть в повестке дня заседания КМУ, передает УНН.

Кроме того, будет предложено установить размер денежной помощи для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха в 2019 году.



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Участники заседания утвердят бюджеты Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и Пенсионного фонда Украины на 2019 год.

Чиновники намерены согласовать ряд законопроектов. В частности, изменения в Закон Украины "О курортах", в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" и законопроект о верификации и мониторинг государственных выплат. После согласования они будут переданы на рассмотрение парламента.



Как сообщал УНН, Индийский бизнес пригласили присоединиться к приватизации в Украине.



Кроме того, малая приватизация за 4 месяца принесла Украине почти 600 млн грн.