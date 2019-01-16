Порошенко обсудил с президентом Нацсовета Австрии вопрос освобождения украинских заложников

КИЕВ. 16 января. УНН. Во время встречи Президент Украины Петр Порошенко с президентом Национального Совета Австрии Вольфганом Соботкой, обсудили вопрос освобождения украинских заложников и военнослужащих ВМС Украины, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

"Особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и военнослужащих ВМС Украины, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

На встрече было отмечено принципиальную позицию Австрии во время председательства в Совете ЕС о продлении санкций в отношении России в ответ на блокирование Москвой мирного процесса на Донбассе, продолжающуюся оккупацию Крымского полуострова и очередной акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и Керченского пролива.

Порошенко отметил активные усилия Австрии по оказанию помощи по улучшению гуманитарной ситуации в районах, освобожденных от российских оккупационных войск.

Также во время встречи было отмечено интенсивность политического диалога на высшем уровне и высказано взаимный интерес к углублению межпарламентских связей.

Были также обсуждены риски для энергетической безопасности Европейского Союза, которые создают реализацию "Северного потока-2".

Напомним, Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.