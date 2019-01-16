Рада сегодня планирует заняться освобождением судей от уголовной ответственности

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины планирует принять законопроект, повышающий статус социальных работников, ратифицировать ряд межгосударственных соглашений и начать процесс освобождения судей от уголовной ответственности. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня ВР, передает корреспондент УНН.

Начать рабочий день депутаты должны по законопроекту №0205, который позволит Украине стать активным участником общеевропейских процессов в сфере физической культуры и спорта и присоединиться к расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS).



После этого парламент рассмотрит во втором чтении законопроект №4607 "О социальных услугах". Документ предусматривает расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг и направлен на повышение статуса социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги.



Также депутаты должны ратифицировать ряд межгосударственных соглашений, в частности между Кабинетом Министров Украины и Правительством Австрии, Правительством Украины и Турции, Правительством Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Последним вопросом, внесенным в повестку дня, является законопроект №2545, который предусматривает освобождение судьи от уголовной ответственности в случаях, когда он принимал судебное решение под давлением председателя суда, его заместителей или других должностных лиц, занимающих особо ответственное положение. Судья освобождаться от ответственности в том случае, если он заблаговременно (до вынесения ему приговора) добровольно заявил о таком давлении соответствующим органам. Если судья вынес решение под давлением во второй раз, он не будет освобождаться от ответственности. Этот законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении.



Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.