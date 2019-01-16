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Рада сегодня планирует заняться освобождением судей от уголовной ответственности

Рада сегодня планирует заняться освобождением судей от уголовной ответственности

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины планирует принять законопроект, повышающий статус социальных работников, ратифицировать ряд межгосударственных соглашений и начать процесс освобождения судей от уголовной ответственности. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня ВР, передает корреспондент УНН.

Начать рабочий день депутаты должны по законопроекту №0205, который позволит Украине стать активным участником общеевропейских процессов в сфере физической культуры и спорта и присоединиться к расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS).

После этого парламент рассмотрит во втором чтении законопроект №4607 "О социальных услугах". Документ предусматривает расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг и направлен на повышение статуса социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги.

Также депутаты должны ратифицировать ряд межгосударственных соглашений, в частности между Кабинетом Министров Украины и Правительством Австрии, Правительством Украины и Турции, Правительством Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Последним вопросом, внесенным в повестку дня, является законопроект №2545, который предусматривает освобождение судьи от уголовной ответственности в случаях, когда он принимал судебное решение под давлением председателя суда, его заместителей или других должностных лиц, занимающих особо ответственное положение. Судья освобождаться от ответственности в том случае, если он заблаговременно (до вынесения ему приговора) добровольно заявил о таком давлении соответствующим органам. Если судья вынес решение под давлением во второй раз, он не будет освобождаться от ответственности. Этот законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении.

Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестки
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