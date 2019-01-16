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В американском Конгрессе стало больше друзей Украины

В американском Конгрессе стало больше друзей Украины

КИЕВ. 16 января. УНН. Конгрессмена-демократа от штата Иллинойс Майкла Квигли избрали новым сопредседателем группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщило Посольство Украины в США в Facebook, передает УНН.

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины продолжает укрепляться в Конгрессе США нового созыва. С удовольствием приветствуем избрание конгрессмена-демократа от штата Иллинойс Майкла Квигли новым сопредседателем Конгрессового украинского кокуса - группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США", - отметили в посольстве.

Кроме того, по информации дипломатов, сенатор от Республиканской партии из штата Айова Джонни Эрнст решил присоединиться к Сенатскому украинскому кокусу.

"Полагаемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с конгрессменом Куигли и сенатором Эрнстом в укреплении украинско-американского стратегического партнерства и межпарламентского диалога", - добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года в городе Вашингтон начала свою работу Комиссия стратегического партнерства Украина-США.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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