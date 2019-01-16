Суд в Москве продлил арест всем 24 украинским морякам

КИЕВ. 16 января. УНН. Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для еще четырех украинских моряков, которых россияне захватили в конце ноября в районе Керченского пролива. Таким образом арест продлили для всех 24 украинских моряков. Об этом сообщили наблюдатели Объединенной группы общественного наблюдения за соблюдением конституционных прав и свобод в России, передает УНН.

"Сегодня таки закончилась эпопея с продлением срока содержания под стражей украинским морякам. Около часа назад судья Рябцев оставил в СИЗО до 24 апреля Беспальченко Виктора, Варымеза Владимира, Костышина Владислава, Лисового Владимира", - сообщили в Объединенной группе общественного наблюдения за соблюдением конституционных прав и свобод в России в Twitter.

В итоге, как отметили наблюдатели, все, кроме моряков, получивших ранения, остаются в СИЗО до 24 апреля. Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий в СИЗО до 26 апреля.

Напомним, родственники прибыли в суд Москвы на процесс над захваченными моряками.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.