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Рада начала свое заседание с приветствия "киборгов"

Рада начала свое заседание с приветствия "киборгов"

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины начала свое пленарное заседание с приветствия украинских бойцов, которые защищали Донецкий аэропорт, сообщает корреспондент УНН.

"Российские оккупанты сотни раз атаковали защитников Донецкого аэропорта. Не выдержал бетон, плавился металл, но наши украинские воины выстояли. Наши бойцы удержали и не сдали оккупантам Донецкий аэропорт. Тогда, в январе 2015 года, это было очень символично. Я напомню, что наши бойцы оставили аэропорт только тогда, когда от него ничего не осталось", - отметил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он отметил, что нашими воинами восхищался весь мир и поблагодарил всех, кто сейчас защищает покой и свободу в Украине.

"Нашими воинами восхищался весь мир, за них молилась вся Украина. Еще раз хочу поблагодарить всех мужчин и женщин - настоящих героев, которые в эти минуты защищают покой всего украинского народа. В этот день наш украинский лозунг звучит по-особенному. Слава Украине! Поздравляем наших воинов и вечная память погибшим", - сказал Парубий.

После слов главы ВРУ народные депутаты стоя аплодировали и начали пленарное заседание.

Напомним, 16 января - неофициально называют Днем украинских "киборгов".

Источник: УНН
Теги: ВР, киборги
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