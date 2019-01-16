Более 20% судей не прошли тестирование - квалификационная комиссия

КИЕВ. 16 января. УНН. Увольнению подлежит 21% судей из местных и апелляционных судов, которые не прошли тестирование - об этом заявили в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает УНН.

Оценивания касалось 2043 украинских судей, из которых успешно подтвердили соответствие занимаемой должности 1624.

Другие 419 судей подлежат увольнению. В частности 240 судей уволились при оценке по собственному желанию, а 109 не смогли сдать экзамены.

Ранее УНН сообщал, что 113 кандидатов в Высший антикоррупционного суда успешно сдали экзамены .