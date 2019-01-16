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Суд над украинскими моряками противоречит международному гуманитарному праву - МИД

Суд над украинскими моряками противоречит международному гуманитарному праву - МИД

КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Суд над украинскими военнослужащими противоречит международному гуманитарному праву. Закрытый режим сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса", - говорится в сообщении.

Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, 24 украинских военнослужащих являются военнопленными. Мы требуем от России обращаться с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом.

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МИД Украины требует от России безотлагательно предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков и их лечения.

Украина благодарна иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих.

"Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.

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Призываем международное сообщество осудить действия России и консолидировать давление на Москву, чтобы обеспечить быстрое и безусловное освобождение всех 24 военнопленных, содержащихся в РФ.

Напомним, Латвия вместе с союзниками будет продолжать активно поддерживать Украину в международных организациях и предлагать другую практическую помощь.

Источник: УНН
Теги: суд, МИД, Украина, моряки
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