В УПЦ МП заявили, что "церковные" законы направлены на ее ликвидацию

КИЕВ. 16 января. УНН. Председатель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов заявил, что законопроекты о церкви направленные на ликвидацию УПЦ МП. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП, передает УНН.

Так, в УПЦ МП отреагировали на поручение главы Верховной Рады Украины Андрей Парубий доработать законопроект №4128 о порядке изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины и 16 января рассмотреть его на очередной сессии.

"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 - взаимосвязаны, идут, скажем так, "одним пакетом" и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват его имущества (№4128) и вмешательство в органы управления (№4511)", - отметил Бахов.

Он назвал незаконным действия "тех людей, которые принимают участие в проведении так называемых "переходов в ПЦУ" религиозных общин".

"Незаконность заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине, принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, которое и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - выразил свое мнение протоиерей.

Как сообщал УНН, глава ВРУ Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности разработать законопроект, который бы регламентировал переход религиозных общин в подчинение с одной церкви в другую.

Напоминаем, у Президента насчитали переход к ПЦУ около 70 приходов с УПЦ МП.