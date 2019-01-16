В УПЦ МП заявили, что "церковные" законы направлены на ее ликвидацию
протоиерей Александр Бахов
КИЕВ. 16 января. УНН. Председатель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов заявил, что законопроекты о церкви направленные на ликвидацию УПЦ МП. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП, передает УНН.
Так, в УПЦ МП отреагировали на поручение главы Верховной Рады Украины Андрей Парубий доработать законопроект №4128 о порядке изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины и 16 января рассмотреть его на очередной сессии.
"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 - взаимосвязаны, идут, скажем так, "одним пакетом" и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват его имущества (№4128) и вмешательство в органы управления (№4511)", - отметил Бахов.
Он назвал незаконным действия "тех людей, которые принимают участие в проведении так называемых "переходов в ПЦУ" религиозных общин".
"Незаконность заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине, принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, которое и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - выразил свое мнение протоиерей.
Как сообщал УНН, глава ВРУ Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности разработать законопроект, который бы регламентировал переход религиозных общин в подчинение с одной церкви в другую.
Напоминаем, у Президента насчитали переход к ПЦУ около 70 приходов с УПЦ МП.