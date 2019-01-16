Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 16 января 2019 13:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Прокуратура будет просить строжайшую меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Лавры
Прокуратура будет просить строжайшую меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Лавры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10140
Версия для печати

Россия отвергает освобождение своего журналиста Вышинского путем обмена

Россия отвергает освобождение своего журналиста Вышинского путем обмена

Глава МИД России Сергей Лавров

КИЕВ. 16 января. УНН. Россия не соглашается освобождать арестованного в Украине журналиста Кирилла Вышинского путем обмена. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает  УНН со ссылкой на ТАСС.

Глава российской дипломатии выразил убеждение, что из журналистов не следует делать "разменную монету".

"Что же касается идеи обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, то я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского будут судить в Киеве.

Напомним, в 2018 году руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского заподозрили в государственной измене и задержали.

В России исключили возможность обмена Кирилла Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, журналисты, обмен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.