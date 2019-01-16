Россия отвергает освобождение своего журналиста Вышинского путем обмена

КИЕВ. 16 января. УНН. Россия не соглашается освобождать арестованного в Украине журналиста Кирилла Вышинского путем обмена. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Глава российской дипломатии выразил убеждение, что из журналистов не следует делать "разменную монету".

"Что же касается идеи обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, то я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского будут судить в Киеве.

Напомним, в 2018 году руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского заподозрили в государственной измене и задержали.

В России исключили возможность обмена Кирилла Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России.