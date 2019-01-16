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Президент: в Украине больше всего доверяют армии и церкви

Президент: в Украине больше всего доверяют армии и церкви

Петр Порошенко

КИЕВ. 16 января. УНН. На сегодня в Украине два института пользуются наибольшим доверием граждан - это церковь и армия. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент  УНН.

"Можем, не обращаем внимания на то, что популисты, пятая колонна русских, наши враги говорят, что ничего у нас не получится", - сказал Президент.

По его словам, враги утверждали, что за четыре года Украина не способна создать армию, что четыре года нужно на создание одной бригады.

"Я сказал: нет, когда мы объединимся, то создадим одну из сильнейших армий Европы. И не только накормленную, обутую, одетую, вооруженную, но и хорошо обученную, с уникальным уровнем патриотизма. И посмотрите: у нас сегодня два института пользуются наибольшим доверием граждан - это церковь и это наша армия, наши Вооруженные силы", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в украинской армии увеличат количество капелланов Православной церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, армия
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