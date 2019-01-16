Первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира - Президент

КИЕВ. 16 января. УНН. Первые три года Украина воевала, имея эмбарго на поставки оружия со стороны всего мира. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент УНН.



Президент выразил уверенность в том, что Украина уверенно движется к соответствию критериям НАТО, и теперь обязательно получит от блока помощь.

"Посмотрите, сейчас я могу откровенно об этом сказать - первые три года мы воевали, имея эмбарго на поставки оружия в Украине со стороны всего мира. Мы ломали это эмбарго шаг за шагом", - заявил он.

Ранее УНН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить пленных украинских моряков.

По убеждению главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, блок констатирует прорыв в подготовке украинских военных.