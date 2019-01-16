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Первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира - Президент

Первые годы войны Украина имела эмбарго на поставки оружия со всего мира - Президент

Президент Украины Петр Порошенко, архив

КИЕВ. 16 января. УНН. Первые три года Украина воевала, имея эмбарго на поставки оружия со стороны всего мира. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент УНН.

Президент выразил уверенность в том, что Украина уверенно движется к соответствию критериям НАТО, и теперь обязательно получит от блока помощь.

"Посмотрите, сейчас я могу откровенно об этом сказать - первые три года мы воевали, имея эмбарго на поставки оружия в Украине со стороны всего мира. Мы ломали это эмбарго шаг за шагом", - заявил он.

Ранее УНН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить пленных украинских моряков.

По убеждению главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, блок констатирует прорыв в подготовке украинских военных.

Источник: УНН
Теги: НАТО, оружие, Украина
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