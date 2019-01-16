Пусть не ходят к нам: Порошенко пригрозил новыми ударными дронами

КИЕВ. 16 января. УНН. Новые беспилотные летательные аппараты, полученные Украиной от Турции, на достаточном расстоянии уничтожают танки, бронетехнику и корабли противника. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Борисполь, передает корреспондент УНН.



"Когда я поехал в Стамбул, мы подписали не только Томос, мы подписали еще поставки ударных ракетных беспилотников, которые также на достаточном расстоянии уничтожают танки, бронетехнику, а если надо - и надводные корабли противника. Пусть не ходят к нам. Мы ни на кого не нападаем", - заявил Президент.

Однако, по его словам, украинская армия уже другая, и это - формат сотрудничества с НАТО.

Ранее УНН сообщал, что в Турции Украина подписала контракт на поставку боевых ударных беспилотников.