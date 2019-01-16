МВФ назвал главные вызовы для Украины

КИЕВ. 16 января. УНН. Международный валютный фонд назвал ключевые вызовы для Украины в 2019 году. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на презентации в Национальном банке Украины, передает УНН.

"Мы видим 4 ключевых вызова для Украины в 2019 году: сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов, структурные реформы", - сказал он.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ прогнозирует усиление гривны из-за транш МВФ



Как сообщал УНН, Украина может получить второй и третий транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA) до конца 2019 года.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила около 1,4 млрд долл. первого транша МВФ

