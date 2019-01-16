Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 16 января 2019 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Прокуратура будет просить строжайшую меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Лавры
Прокуратура будет просить строжайшую меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Лавры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3060
Версия для печати

Денисова предлагает отправить трех раненых украинских моряков на лечение в третью страну

Денисова предлагает отправить трех раненых украинских моряков на лечение в третью страну

КИЕВ. 16 января. УНН. Военнопленным украинским морякам нужно оказать необходимую медицинскую помощь по возможности - третьими странами. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

"Необходимо настоять на том, чтобы предоставили документальное подтверждение того, что помощь, соответствующую тем ранением, которые получили наши военнопленные, была предоставлена. Если возможно, чтобы какая-то третья страна могла взять наших военнопленных, раненых, к себе на лечение - мы все же видели, что они имеют ранения", - сообщила она.

Как сообщал УНН, суд в Москве продлил арест всем 24 украинским морякам.

Напомним, родственники прибыли в суд Москвы на процесс над захваченными моряками.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки, лечение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.