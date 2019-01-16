Денисова предлагает отправить трех раненых украинских моряков на лечение в третью страну

КИЕВ. 16 января. УНН. Военнопленным украинским морякам нужно оказать необходимую медицинскую помощь по возможности - третьими странами. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

"Необходимо настоять на том, чтобы предоставили документальное подтверждение того, что помощь, соответствующую тем ранением, которые получили наши военнопленные, была предоставлена. Если возможно, чтобы какая-то третья страна могла взять наших военнопленных, раненых, к себе на лечение - мы все же видели, что они имеют ранения", - сообщила она.



Как сообщал УНН, суд в Москве продлил арест всем 24 украинским морякам.



Напомним, родственники прибыли в суд Москвы на процесс над захваченными моряками.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.