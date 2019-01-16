Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 16 января 2019 16:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Прокуратура будет просить строжайшую меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Лавры
Прокуратура будет просить строжайшую меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Лавры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4335
Версия для печати

Facebook введёт более строгие правила для Украины во время выборов

Facebook введёт более строгие правила для Украины во время выборов

КИЕВ. 16 января. УНН. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook ужесточит некоторые из своих правил относительно размещения политической рекламы для ограничения вмешательства в предстоящие выборы в Индии, Нигерии, Украине и Европейском Союзе. Об этом передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.

Под давлением властей всего мира Facebook в прошлом году выступил с несколькими инициативами по усилению контроля над политической рекламой.

Начав в среду с Нигерии, Facebook установил правила, согласно которым отныне только рекламодатели, расположенные в стране, смогут показывать предвыборную рекламу, сказала в интервью директор по глобальной политике и связям с общественностью Facebook Кэти Харбат.

Такая же политика вступит в силу в Украине в феврале текущего года. Нигерия проводит президентские выборы 16 февраля, а Украина - 31 марта.

В Индии и ЕС Facebook разместит всю политическию рекламу в "онлайн библиотеке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гриценко далек от избирателя, как оливье от здоровой пищи, — Сергей Лямец

Как сообщал УНН, по информации пресс-службы СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ социальных сетей "Facebook" и "Twitter" с целью вмешательства в избирательные процессы в Украине.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЕС, Украина, Индия, Facebook, Нигерия, правила
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.