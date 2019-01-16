Facebook введёт более строгие правила для Украины во время выборов

КИЕВ. 16 января. УНН. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook ужесточит некоторые из своих правил относительно размещения политической рекламы для ограничения вмешательства в предстоящие выборы в Индии, Нигерии, Украине и Европейском Союзе. Об этом передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.

Под давлением властей всего мира Facebook в прошлом году выступил с несколькими инициативами по усилению контроля над политической рекламой.

Начав в среду с Нигерии, Facebook установил правила, согласно которым отныне только рекламодатели, расположенные в стране, смогут показывать предвыборную рекламу, сказала в интервью директор по глобальной политике и связям с общественностью Facebook Кэти Харбат.

Такая же политика вступит в силу в Украине в феврале текущего года. Нигерия проводит президентские выборы 16 февраля, а Украина - 31 марта.

В Индии и ЕС Facebook разместит всю политическию рекламу в "онлайн библиотеке".

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Как сообщал УНН, по информации пресс-службы СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ социальных сетей "Facebook" и "Twitter" с целью вмешательства в избирательные процессы в Украине.