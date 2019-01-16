В РФ возбудили два дела из-за "нападения" на сотрудников посольства в Киеве

КИЕВ. 16 января. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил два уголовных дела по фактам поджога автомобиля посольства РФ в Киеве и угроз в адрес директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по фактам нападений в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество посольства РФ, а также причинен вред дипломатическому работнику. Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений", - сообщила пресс-служба ведомства.

Как напомнили в СК РФ, 26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ в Украине. Они облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли его. В результате этих действий посольству был причинен материальный ущерб. Как отметили в ведомстве, нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля к российскому загранучреждению, которое эксплуатируется лицом, пользующимся международной защитой и иммунитетами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, относительно нападения на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой.

Кроме того, следствие квалифицировало нападение группы людей на директора Российского центра науки и культуры, советника посольства России в Украине Константина Воробьева в мае 2018 года в Киеве на улице Братской как нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Как напомнили в пресс-службе, тогда советнику посольства плеснули едкую трудносмываемую жидкость в лицо, якобы оскорбляли его и угрожали ему физической расправой, а также требовали покинуть территорию Украины. Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших "осложнить международные отношения между Украиной и Российской Федерацией". В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных.

Напомним, в конце ноября прошлого года СК РФ возбудил два уголовных дела по признакам нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года под консульством РФ в Харькове жгли шины и файеры. В сентябре 2018 года автомобили гостей прощального ужина экс-главы Россотрудничества облили фекалиями.