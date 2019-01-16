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Украинская церковь не может управляться из Москвы - Президент

Украинская церковь не может управляться из Москвы - Президент

Петр Порошенко

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Петр Порошенко подчеркнул важность независимости Православной Церкви Украины и заявил, что "государство не должно вмешиваться в деятельность церкви". Об этом он заявил во время посещения нового Бориспольского академического лицея, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Особенно, когда это иностранное государство. Не может украинская церковь управляться из Москвы - когда Россия напала на нас, захватила Крым, совершила агрессию против нашего государства на востоке, убивает украинцев. И сейчас из-за различных элементов гибридной войны, включая церковь, пытается подорвать стабильность Украина изнутри", - сказал Порошенко.

Напомним, около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины. 

Источник: УНН
Теги: церковь, Петр Порошенко
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