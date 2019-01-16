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Климкин рассказал, когда в Украину приедет оценочная миссия ЕС

Климкин рассказал, когда в Украину приедет оценочная миссия ЕС

КИЕВ. 16 января. УНН. Оценочная миссия Европейского Союза для того, чтобы посмотреть, как с помощью дополнительных проектов укрепить украинский Донбасс, прибудет в Украину в конце января. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга в городе Северодонецк, передает корреспондент УНН.

"Будет специальная миссия ЕС в конце этого месяца, которая посмотрит, как укрепить, с помощью каких дополнительных проектов, украинский Донбасс... Эта миссия посмотрит комплексно на различные проекты", - сказал министр.

По его словам, накануне он и новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак говорили о инфраструктурных проектах на Донбассе, а также о том, как можно улучшить человеческий потенциал.

"Очень важно, что Мирослав именно сегодня приехал сюда. Он очень внимательно посмотрел. Он будет говорить как раз с министрами иностранных дел ЕС 18-го на следующем заседании. Очень важно, что он обратится с определенными предложениями, но по результатам работы миссии, которая будет в конце этого месяца", - сказал он.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что готовы усилить свою поддержку Украине, в частности областям, пострадавшим в результате боевых действий и с этой целью планировал направить оценочную миссию в Украине в начале 2019 года.

Как сообщал УНН, 16 января Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Еврокомиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Павел Климкин
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