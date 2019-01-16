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Пенсионный фонд не выплатил 40% пенсий в январе

Пенсионный фонд не выплатил 40% пенсий в январе

КИЕВ. 16 января. УНН. Пенсионный фонд направил на выплаты пенсий более 18 млн грн, однако потребности в средствах не удовлетворены еще на 40%. Об этом сообщил УНН со ссылкой на ПФУ.

"По состоянию на 15.01.2019 на выплату пенсий направлено 18 797,9 млн грн, что составляет 59,8% потребности в средствах января 2019", - сообщили в фонде.

Отмечается, что финансирование и выплата пенсий осуществляются согласно утвержденному графику.

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 с доходами в 398,2 млрд грн и расходами 397,7 млрд грн.

Напомним, общая численность пенсионеров , которые получают выплаты через банковские учреждения, составляет почти 7,2 мільйонів.

Источник: УНН
Теги: пенсии, Пенсионный фонд
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