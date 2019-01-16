Суд в Крыму оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 16 января. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил жалобы фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова и Сейрана Салиева на продление им меры пресечения в виде содержания в СИЗО, поэтому они останутся под стражей до 9 февраля. Об этом сообщили Крым.Реалии, передает УНН.

"Заседание прошло в закрытом режиме. Мы с подзащитным ходатайствовали об открытом судебном заседании, но нам отказали. Процесс проходил в уже привычном режиме – все наши доводы судьи отклонили", – сообщил защитник Белялова Эдем Семедляев.

При этом, как пишет издание, адвокат Сейрана Салиева Маммет Мамбетов добавил, что суд удовлетворил некоторые его ходатайства, однако это не повлияло на решение изменить меру пресечения.

Кроме того, суд отложил на 17 января рассмотрение апелляции еще одного фигуранта бахчисарайского дела Марлена Асанова, поскольку ему повторно не предоставили перевод жалобы адвоката Эмиля Курбединова.

Как напомнило издание, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая – Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, всех шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" ранее этапировали из Российской Федерации в оккупированный Крым. Украинский консул в России Тарас Малышевский назвал незаконными вынесенные российским судом приговоры фигурантам бахчисарайського "дела Хизб ут-Тахрир".