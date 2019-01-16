Муженко прокомментировал угрозы РФ "уничтожить армию Украины за считанные минуты"

КИЕВ. 16 января. УНН. Угрозы России, которые звучат в адрес Украины со стороны российских политиков и экспертов, не имеют под собой реальной почвы и носят пропагандистскую направленность. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Не имеет смысла реагировать на такие утверждения, которые имеют чисто пропагандистскую направленность. Если бы они (РФ - ред.) могли решить проблему Украины, как они ее видят, они бы это сделали. Они уже попробовали в 14-м году, и поняли, что не все так просто. Те события продемонстрировали устойчивость общества и напомнили, что в Украине есть большой исторический опыт борьбы с иностранными захватчиками. События 14-го года, а также повышение возможностей Вооруженных Сил в 15-18-годах, которые мы продолжаем наращивать и в текущем году, является, наверное, самым убедительным факторо для сдерживания российской агрессии", - отметил генерал армии Украины.

Муженко высказал предположение, что в Кремле понимают - любое развитие вооруженной агрессии против Украины может привести к большой крови, которая вряд ли нужна самому российскому обществу.

Напомним, 15 января в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялась встреча заместителя генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко.