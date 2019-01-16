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Вышинский подал ходатайство на участие в заседании Верховного Суда

Вышинский подал ходатайство на участие в заседании Верховного Суда

Кирилл Вышинский

КИЕВ. 16 января. УНН. Подозреваемый в государственной измене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский подал ходатайство об участии в заседании Верховного Суда 23 января. Об этом сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин в комментарии корреспонденту УНН.

"Вышинский подал ходатайство об участии в судебном заседании 23 января в 16.00", - отметил адвокат.

При этом он пояснил, что по данному ходатайству Вышинского должны доставить в Киев для участия в судебном заседании.

Ранее УНН сообщал, что дело в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского по сути будет рассматривать один из районных судов Киева.

Верховный Суд 23 января рассмотрит кассационную жалобу защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского о незаконности его задержания Службой безопасности Украины в мае 2018 года.

27 декабря 2018 года Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 27 января 2019 года.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 по подозрению в государственной измене. Его арестовали 1 июня 2018 года.  

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Кирилл Вышинский
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