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Гончаренко пришел на ток-шоу в костюме клоуна

Гончаренко пришел на ток-шоу в костюме клоуна

Алексей Гончаренко

КИЕВ. 16 января. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко пришел на ток-шоу в костюме клоуна, а точнее - в образе комика Чарли Чаплина, передает УНН.

Гончаренко напомнил, как пере новым годом в эфире того же ток-шоу он пообещал “снять костюм политика и одеть костюм клоуна” в случае, если известный украинский комик Владимир Зеленский пойдет на выборы.

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Депутат также пояснил, что считает Чарли Чаплина “лучшим клоуном в мире”, а также добавил, что этот артист оставил выдающийся след в истории.

Однако в образе Чарли Чаплина Гончаренко провел считанные минуты, а затем снял “усы” и шляпу.

Напомним, руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский заявил, что партия “Слуга народа”, членом которой он назвался, идет в политику.

Источник: УНН
Теги: Украина, Алексей Гончаренко, нардепы
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