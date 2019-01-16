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Дочь Гриценко получает спонсорскую помощь от Фонда Пинчука

Дочь Гриценко получает спонсорскую помощь от Фонда Пинчука

КИЕВ. 16 января. УНН. Фонд Виктора Пинчука на протяжении 2013-2018 гг оказывал системную финансовую поддержку политической силе кандидата в президенты Анатолия Гриценко по средствам перечисления средств дочери политика. Такое предположение можно сделать на основании анализа налоговой декларации Светланы Гриценко, передает УНН

Так, за 5 лет “спонсорская” помощь со стороны Пинчука составила порядка 1,4 млн грн.

В 2013 году Светлана Гриценко получила больше, чем 124 тыс. грн от благотворительной организации “Фонд Виктора Пинчука — социальная инициатива”.

В 2014 году такие благотворительные отчисления выросли почти вдвое и составили уже около 244 тыс. грн.

В 2015-м — чуть больше 113 тыс. грн, в 2016-м — около 245 тыс. грн, в 2017 году — более 355 тыс. грн.

В 2018 году Фонд Пинчука продолжил спонсировать дочь Гриценко, и сумма такой “помощи” составляла еще почти 330 тыс. грн. Таким образом, предполагаем, что за пять лет скрытое финансирование кандидата в президенты со стороны одного из самых богатых олигархов Украины вылилось в сумму — более 1 400 000 грн.

Как ранее писал УНН, согласно декларации Гриценко за 2017 год, политик записывает практически все свое имущество на жену — журналистку Юлию Мостовую. Речь о 4 квартирах, земельных участках и доме под Киевом, а также об автомобиле Toyota RAV4 2016 года выпуска. 

Источник: УНН
Теги: деньги, Пинчук, помощь, политика
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