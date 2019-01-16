В УПЦ МП заявили, что переходов 70 приходов в ПЦУ юридически не существует

КИЕВ. 16 января. УНН. В Украинской Православной церкви Московского патриархата заявили, что переходов 70 приходов в Православную Церковь Украины юридически не существует. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Юридического отдела Украинской Православной Церкви Московского патриархата, протоиерей Александр Бахов, передает УНН.

"Сегодня в СМИ пошла волна, массово (около 70-ти приходов) "перешли" в так называемую Православную Церковь Украины. Где эти 70 уставов приходов, которые "перешли"? Возможно, эти "переходы" такие же виртуальные, как и так называемая Православная Церковь Украины, и существуют только в СМИ для создания ажиотажа? Ведь эти "переходы", как и "ПЦУ", юридически не существуют", - отметил протоиерей Александр Бахов.

Он также обратил внимание на то, что "массовость" - слово неуместное, когда речь идет о 70 приходах, которые якобы перешли, от почти 13 000, которые насчитывает УПЦ МП.

Кроме того юрист выразил удивление тем фактом, что "так называемую Православную Церковь Украины создали для себя "УПЦ КП" и "УАПЦ"", а "переходить в нее должны только приходы Украинской Православной Церкви (МП - ред.)".

"Я не видел ни одного сообщения о том, что приходы "УПЦ КП" и "УАПЦ" массово переходят в "Православную Церковь Украины". Может они стесняются и им нужно помочь?" - спросил протоиерей Александр Бахов.

Ранее у Президента насчитали переход к ПЦУ около 70 приходов с УПЦ МП.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле, Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.