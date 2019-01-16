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Правительство предлагает Раде внести изменения в Госбюджет-2019

Правительство предлагает Раде внести изменения в Госбюджет-2019

КИЕВ. 16 января. УНН. Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019". Соответствующий законопроект №9476 был зарегистрирован на сайте ВР, передает УНН.

Дата регистрации документа - 16 января. Сейчас текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Однако отмечено, что документ передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Бюджет-2019
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