Порошенко заявил, что попытки расшатать единство ЕС - дело рук одного автора

КИЕВ. 16 января. УНН. Трудно не заметить в череде событий, с помощью которых в последнее время предпринимаются попытки расшатать единство Европейского Союза, руку одного автора. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, передает УНН.

Порошенко отметил, что "мир и его безопасность сегодня взаимосвязаны, как никогда раньше. Поэтому то, что происходит сегодня в Украине, прямо касается стран, находящихся за тысячи километров от нее. И наоборот".

"Трудно не заметить в череде событий, с помощью которых в последнее время предпринимаются попытки расшатать единство Европейского Союза, руку одного автора. Однако, убежден, что те, кто решил бросить вызов современному мировому порядку, бессильны против нашего единства и солидарности. В них - наша сила и залог победы", - подчеркнул Президент.

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Он также поблагодарил друзей Украины за поддержку, "за то, что вы вместе с нами проживаете и радостные, и трагические дни. Что вы с нами и во время успехов, и во время неудач".

Ранее Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи из стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.