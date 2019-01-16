Упоминание о Балоге вывело из себя Гриценко

КИЕВ. 16 января. УНН. Бывший министр обороны, который ныне претендует на пост Президента Украины, Анатолий Гриценко вышел из себя на вопросе журналиста о Викторе Балоге. Произошло это в эфире "UA:Пеший", когда ведущий программы Данила Мокрик спросил Гриценко, действительно ли тот обращался за помощью к Балоге, передает УНН.

"Считать ли хамским поведение Анатолия Гриценко в моем нынешнем эфире - оценивать вам. Но раздражение Анатолия Степановича на вопрос о Балоге - удивляет.

Тем более, что оно - элементарно просто: правду ли сказал Виктор Балога, что вы обращались к нему за помощью на выборах? Да или нет? Почему-то ответить "да" или "нет" Гриценко так и не смог.

Возможно, Анатолий Гриценко не понимает, почему это - важно, знать, к кому он вообще готов обращаться для достижения своих политических целей?" - написал спустя Мокрик на своей странице в Facebook.

Напомним, Виктор Балога в прошлом году признался, что к нему обращался Анатолий Гриценко с просьбой помочь на выборах, и тот согласился. Гриценко же в свою очередь заявляет, что Балоги нет в его штабе.

Впрочем, некоторые региональные штабы Гриценко все же возглавили люди Балоги. Например, Гриценко назначил руководителем своего луганского штаба Андрея Блинова, который до того был однопартийцем Балоги.